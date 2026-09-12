У ГУР назвали регіон, який є головною ціллю повітряних атак Росії

Росія посилила повітряні атаки на Україну. Головними цілями наразі є Київ і область.

Про це сказав заступник глави ГУР Вадим Скібіцький у своєму виступі на щорічній зустрічі YES у Києві, передає "Інтерфакс".

Що кажуть у ГУР про повітряну загрозу для Києва і області?

За словами Скібіцького, Росія під час ударів по столиці може одночасно використовувати до 17 – 19 пускових установок балістичних ракет.

Йдеться про установки, розміщені в Курській, Воронезькій та інших областях Росії.

Саме їхнє знищення розвідник назвав одним із головних способів протидії російським ударам по Києву та області.

Відомо, що Росія планує у вересні виготовити щонайменше 100 балістичних ракет, зокрема для комплексів "Іскандер" і С-400.

Скібіцький запевнив, що Україна вже працює над тим, щоб зірвати виробництво цих ракет у Росії. Він уточнив, що українська розвідка знає підприємства та компанії, які залучені до виробництва балістичного озброєння.

Ще одним способом послабити російські ракетні можливості представник ГУР назвав посилення міжнародних санкцій проти постачання електронних і навігаційних компонентів.

Також Україна потребує ракети-перехоплювачі, аби збивати балістику.

За словами Скібіцького, головною відповіддю на російські балістичні ракети мають стати ракети-перехоплювачі. На сьогодні Україна розуміє, скільки таких ракет є в партнерів і які обсяги вони можуть поставити.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україні взимку потрібно щомісяця отримувати 100 – 120 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб захищатися від російських балістичних ударів.