На Київ летіли 30 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 10 квітня російські загарбники запустили на Київ "Шахеди". Загалом було зафіксовано 30 безпілотників. По ворожих цілях працювали оборонці неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили у Києві сьогодні

Вночі під час російської атаки на підступах до Києва й у повітряному просторі столиці зафіксували 30 ворожих БпЛА.

16 — знищено. За наявною інформацією, решта – втрачені або покинули повітряний простір,

– заявили у КМВА.

Також розповіли, що внаслідок атаки агресора та падіння уламків збитих повітряних цілей у Києві зафіксовано:

пожежу на території складського приміщення в Голосіївському районі. Займання вже ліквідували.

У Дарницькому районі сталося руйнування приватного будинку. Пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу ліквідовано.

За наявною інформацією, постраждали дві жінки. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації,

– зазначили у КМВА.

Повітряна тривога у Києві через російські БпЛА ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня тривала протягом 2 годин 2 хвилин, – з 23:34 до 01:37. Окрім того, з 07:01 до 07:26 – у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.