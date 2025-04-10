На Київ летіли 30 дронів: скільки збила ППО
- Росіяни запустили на Київ 30 безпілотників у ніч на 10 квітня. Відпрацювала ППО.
- Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі в Голосіївському й Дарницькому районах.
У ніч на 10 квітня російські загарбники запустили на Київ "Шахеди". Загалом було зафіксовано 30 безпілотників. По ворожих цілях працювали оборонці неба.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.
Зверніть увагу Атака "Шахедами" на Київ: які наслідки, є постраждалі
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили у Києві сьогодні
Вночі під час російської атаки на підступах до Києва й у повітряному просторі столиці зафіксували 30 ворожих БпЛА.
16 — знищено. За наявною інформацією, решта – втрачені або покинули повітряний простір,
– заявили у КМВА.
Також розповіли, що внаслідок атаки агресора та падіння уламків збитих повітряних цілей у Києві зафіксовано:
- пожежу на території складського приміщення в Голосіївському районі. Займання вже ліквідували.
- У Дарницькому районі сталося руйнування приватного будинку. Пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу ліквідовано.
За наявною інформацією, постраждали дві жінки. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації,
– зазначили у КМВА.
Повітряна тривога у Києві через російські БпЛА ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня тривала протягом 2 годин 2 хвилин, – з 23:34 до 01:37. Окрім того, з 07:01 до 07:26 – у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.