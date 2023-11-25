На Київ летіла ракета з Півночі, – Повітряні сили

Повітряні сили повідомили, що станом на 03:30 на Київ летіла ракета з Півночі. На території української столиці триває повітряна тривога.

За даними моніторингових телеграм-каналів, станом на 03:37 ракета припинила своє існування. Деталей наразі не розкривають. Або це була блискуча робота ППО, або окупанти запустили фальш-ціль. Офіційної інформації про це наразі немає.

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Водночас загроза балістики триває. Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Також варто не забувати, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба.

На Київщині працювала ППО

У ніч на 25 листопада російські окупанти запустили "Шахеди" по території України. У передмісті Києва працювала ППО. Наразі невідомо, скільки ворожих дронів збили захисники українського неба.

Повітряна тривога – оголошена у таких областях:

Київська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Чернігівська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Сумська;

Харківська;

Луганська.

Не нехтуйте попередженнями про загрозу.