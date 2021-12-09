Київ та Лондон працюють над візитом Джонсона в Україну в 2022 році

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в наступному році можливий візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України. Зараз над цим активно працюють як у Києві, так і в Лондоні.

Глава українського МЗС провів низку зустрічей у Лондоні, серед яких мова йшла і про візит Бориса Джонсона до Києва. Про це Дмитро Кулеба розповів у прямому ефірі у Facebook.

Зверніть увагу Велика Британія виділить мільярд фунтів на підтримку України

Джонсон може приїхати у 2022 році

Дмитро Кулеба заявив, що адміністрації в Києві та Лондоні активно працюють над майбутнім візитом прем'єр-міністра Великої Британії. Глава МЗС України відзначив, що це буде знакова подія.

Дуже гарний візит, рухаємося вперед, працюємо над візитом у наступному році прем'єр-міністра Бориса Джонсона до України,

– заявив Кулеба.

Крім того, у межах візиту до Лондона Дмитро Кулеба говорив з міністеркою закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс про можливість скасування візового режиму між країнами.

Зустріч Зеленського і Джонсона

23 вересня 2021 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Зустріч політиків відбулася в межах саміту Генасамблеї ООН.

Серед тем зустрічі Зеленського і Джонсона були питання співробітництва та партнерства України та Великої Британії.

Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону список з іменами українців, яких Росія тримає в полоні.

До теми пропонуємо сюжет про фінансову допомогу Великої Британії: дивіться відео