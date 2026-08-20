Одна з наймасштабніших атак: вночі ППО збила всі "Калібри", – Зеленський

У четвер, 20 серпня, Росія завдала масованого удару по цивільній інфраструктурі України, спричинивши численні руйнування та жертви серед населення. На місцях влучань продовжують працювати необхідні служби.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок масованого обстрілу столиці та Київщини відомо про щонамйенше 15 загиблих.

Масштаб ворожої атаки та результати роботи ППО

Зеленський розповів, що до ліквідації наслідків у Києві, Броварах і Борисполі залучили понад 600 рятувальників ДСНС та поліцейських. Загалом у регіоні пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячий садок і дитячу лікарню.

Під час обстрілу ворог застосував ракети різних типів, зокрема балістичні, а також випустив 168 безпілотників. Українська протиповітряна оборона змогла збити всі ракети типу "Калібр" та загалом знищити 93% крилатих ракет. Також значний відсоток відбиття дронів, уточнив президент.

Наслідки масованого терору Київщини / Фото ДСНС

Найбільша загроза – балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для «петріотів» для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою,

– наголосив він.

Наслідки обстрілів столиці

Нагадаємо, що у Києві оголосили День жалоби 21 серпня. Також рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів у трьох районах столиці. Найбільше людей під час атаки загинуло у Солом'янському раойні.

Місцева влада та відповідні служби фіксують пошкодження житлових та нежитлових будівель, школи та дитячого медзакладу.