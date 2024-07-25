Київ намагалися атакувати дрони ворога: перший звіт КМВА

Уночі 25 липня столицю України та Київську область кількома хвилями атакували ворожі дрони-камікадзе. Військова адміністрація повідомила першу інформацію про наслідки.

Попередньо, усі цілі були збиті ППО ще на підступах до Києва. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає, за надходження нових даних звіт буде оновлено.

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Атака на Київщину 25 липня: що відомо

Сьогодні, 25 липня, вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Серед цілей ворога була Житомирська область, Одеська область, а також столичний регіон.

Близько 3 години ранку стало відомо з повідомлення місцевої влади про роботу ППО в Київській області. Після 5 ранку КМВА оприлюднила перший звіт про нічну атаку росіян.

Під прицілом ворожих дронів був і Київ. Цієї ночі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені. Станом на цю хвилину – у Києві без руйнувань та потерпілих,

– пишуть в Київській МВА.

Тип та кількість ударних дронів, що загрожували Київщині, буде відомий пізніше – зі звітів Повітряних сил. "Можете щиро подякувати воїнам ППО за відмінну роботу", – зазначив при цьому начальник КМВА Сергій Попко.

Зауважимо, станом на час публікації повітряну тривогу в Києві скасували, але в області вона триває. Ще кілька дронів фіксують у небі, за даними моніторингових спільнот, щонайменше 3.

Мешканцям Київської області до відбою слід перебувати у безпечних місцях.