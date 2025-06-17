Масштабна атака на Київ: ідентифіковано лише частину загиблих у Києві, є зниклі безвісти

Внаслідок масштабної атаки Росії на Київ 17 червня загинуло багато людей. Однак наразі ще не всіх жертв вдалося ідентифікувати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Скількох жертв російської атаки у Києві ідентифікували

Наразі усі служби та лікарні зосереджені на порятунку та наданні допомоги постраждалим. За інформацією медиків, станом на 10:00 відомо про 114 постраждалих внаслідок російської атаки у ніч на 17 червня. 68 поранених осіб було госпіталізовано.

Зокрема, в лікарнях Києва перебувають 2 дитини в стані середньої тяжкості. Наразі вдалося ідентифікувати лише 4 загиблих, триває встановлення осіб ще понад 10 жертв.

У КМВА зазначають, що внаслідок влучання ракети в будинок в Соломʼянському районі є зниклі безвісти.

Водночас очільник КМВА Тимур Ткаченко в коментарі журналістам уточнив, що під завалами багатоповерхівки в Соломʼянському районі може перебувати від 4 до 14 людей.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив особливість комбінованої атаки на Україну. За його словами, Росія почала запускати сотні дронів та ракет, аби виснажити ППО та атакувати один напрямок.