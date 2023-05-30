Спала на підлозі, вийшла з укриття, побила грушу: посол Британії розповіла про "рутину" у Києві

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала останню атаку російських окупантів на нашу столицю. Дипломатка пояснила, як вона відновлювалася після тривожної в усіх сенсах ночі.

Мелінда Сіммонс розповіла, як пережила останню атаку окупантів на Київ, що сталася у ніч на 30 травня. Про це вона зробила пост у своїх соцмережах.

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Сіммонс оригінально знімає стрес

Представниця МЗС Великобританії заявила, що вона спала в укритті на підлозі. Після цього дипломатка займалася з боксерським мішком. Вона назвала це “ранковою рутиною”.

Ранкова рутина. Я встаю з підлоги, на якій сплю після російських повітряних ударів по Києву. Виходжу з укриття та йду сюди. Витрачаю 45 хвилин, вибиваючи з нього (боксерського мішка – 24 Канал) денне світло,

– написала Сіммонс.



Оригінальний твіт Сіммонс / Скриншот соцмереж

До слова, вибивати (з когось) денне світло – це англійська ідіома. Її можна сприймати як буквально (лупцювати когось), так і гіперболічно.



Боксерський мішок дипломатки / Фото Мелінди Сіммонс

Реакція Сіммонс на "привітання" з Днем Києва від Росії

Нещодавно британська дипломатка розповіла про атаку окупантів на українську столицю у ніч проти 28 травня. Вона назвала її жорстоким подарунком від росіян до Дня Києва.

За словами Сіммонс, від вибухів здригалися стіни навіть в укритті. Вона підкреслила, що це не нормально.

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