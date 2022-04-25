Київ та область повертаються до встановленого раніше комендантського часу

Небезпека повторного нападу на столицю наразі невисока. Завдяки цьому комендантську годину у Києві та області повернуть до раніше встановленого часу.

У Києві та області комендантська година відтепер діятиме з 22:00 до 5 ранку. Цей час обмежень пересування був встановлений раніше, але змінювався через посилену небезпеку.

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Правила комендантської години

Громадянам нагадують – під час комендантської години пересуватися пішки суворо заборонено. Пересуватися містом можна лише транспортом та за наявності спеціальної перепустки ві коменданта Києва.

Також мешканцям слід швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги та негайно йти в укриття.

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