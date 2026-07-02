Про деталі розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
Дивіться також У більшості районів Києва – пожежі та руйнування: в ДСНС показали перші фото наслідків атаки
Що відомо про атаку?
Зруйновано житлову багатоповерхівку у Дарницькому районі.
Унаслідок влучання сталося руйнування з першого по шостий поверхи.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Руйнування у Дарницькому районі: дивіться відео
Руйнування у Дарницькому районі: дивіться відео
У Дарницькому районі також було загоряння та часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, а ще горіли приватні будинки.
Загалом у Києві є уже 10 загиблих та 34 постраждалих.
Які наслідки в інших районах Києва?
У Шевченківському районі виникла пожежа покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці, а також у 3-поверховій нежитловій будівлі.
Голосіївський район – пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.
Печерський район – руйнування житлової 9-поверхівки, пожежа в межах 1 та 2 поверхів.
Оболонський район – пожежа на території складського майданчика.
Святошинський район – пошкоджені 2 приватні будинки.
Деснянський район – пошкодження житлової 9-поверхівки.