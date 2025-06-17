Київ та околиці атакували 175 дронів, 14 крилатих ракет та балістика

В ніч на 17 червня російські війська здійснили комбінований удар по Україні. Цієї ночі Київ та околиці атакували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.

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Скільки ракет та дронів летіло на Київ

Тимур Ткаченко повідомив, що найбільше житла і майна киян росіяни знищили в Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

Наразі вже формуємо перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали,

– зазначив він.

Загалом Київ атакували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні. У МВА також зазначили, що характер пошкоджень – це пряме влучання у житлову забудову.

Водночас Ткаченко наголосив, що українські воїни робили і роблять все можливе, щоб відвернути загрозу. За словами начальника МВА, інформацію щодо відбиття комбінованої атаки повідомлять Повітряні сили ЗСУ.

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Нагадаємо, Росія під час нічної масованої атаки поцілила в одну з багатоповерхівок Києва. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, удар був такої сили, що ракета пройшла через всі 9 поверхів. Наразі на місці атаки працюють рятувальники, під завалами можуть бути люди.