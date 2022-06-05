Київ – основна ціль Росії, яка досі залишається під загрозою, – Міноборони

Уранці 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах. Це ще одне свідчення, що місто перебуває під загрозою.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що Україна перебуває у гарячій фазі війни, інформує 24 канал.

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Київ – головна ціль російських окупантів

Ганна Маляр наголосила, що Міноборони ніколи не приховувало наявної загрози для мешканців столиці.

Ми говорили завжди відверто, що Київ під постійною загрозою,

– додала вона.

Й навіть попри те, що люди масово повертаються додому, ризик ракетних ударів й досі високий. Мотивів повернення до Києва є багато й усі причини, за її словами, можна зрозуміти. Утім кожному киянину потрібно зрозуміти, що бойові дії продовжуються. А Київ – головна ціль росіян.

Все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі й Київ, як основна ціль Росії, нею і залишається,

– підсумувала Маляр.

Маляр заявила, що наразі не відомо, коли закінчиться війна

Заступниця глави Міноборони зауважила, що після 102 днів війни важко передбачити, коли ми переможемо. Утім, ці дні протистояння показали, що весь український народ і держава пройшли своє націотворення.

Маляр також наголосила, що важливо залишатися згуртованими, оскільки ключова мета Росії – це руйнування української державності. За її словами, українці борються за існування України та західних цінностей.

Подоляк назвав мету російських ударів по Києву

Подоляк зауважив, що сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше людей. Радник голови ОП впевнений: кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь – введення нових санкцій та передання потужної зброї Україні.

Відомо про одну постраждалу людину

Про жертв внаслідок обстрілу інформації немає, проте відомо, що одна особа потрапила до лікарні. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, вороги поцілили по об'єктах залізниці.

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