Київ отримав почесне звання "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу Resonance: реакція Кличка

Експерти міжнародної агенції Resonance присудили Києву почесне звання "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу "100 найкращих міст світу". Мер столиці Віталій Кличко прокоментував цю подію.

Це звання українська столиця отримала завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни, зазначив мер Києва.

Читайте також Куди найчастіше їздили туристи у 2022 році: рейтинг міст

За словами Віталія Кличко, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років – створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Київ сьогодні – це серце Європи, яке продовжує битися за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців, – зазначив мер Києва.

Київ – "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу Resonance

Як повідомляється на сайті компанії Resonance Consultancy, в дослідженні брали участь міста різних країн світу з населенням понад 1 мільйон осіб. Під час рейтингування експерти використовували комбінацію статистичних даних і якісних оцінок місцевих жителів і відвідувачів у 24 сферах життя, згрупованих у 6 основних категорій. За результатами, звання "Найкраще місто 2023" здобув Київ.

Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти жорстокого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії, – йдеться у повідомленні Resonance.

Bloomberg називає рейтинг найкращих міст від Resonance Consultancy "найповнішим дослідженням у своєму роді; воно визначає міста, які є найбільш бажаними для місцевих жителів, відвідувачів і бізнесменів, а не просто розглядає зручність для життя чи туристичну привабливість".