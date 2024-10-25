Київ під атакою: у Солом'янському районі евакуюють жителів будинку через удар "Шахедом"
Ввечері 25 жовтня росіяни запустили по Україні дрони типу "Шахед". Внаслідок атаки у Києві лунали вибухи, офіційні особи повідомляють про наслідки.
У Київській міській військовій адміністрації поділилися актуальною інформацією щодо російської атаки.
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Що відбувається у Києві після атаки "Шахедами"
Унаслідок атаки "Шахедів" у багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі проводиться евакуація мешканців. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється,
– додали у КМВА.
Близько десятої вечора у столиці оголосили про відбій тривоги, але область ще червона, тож у Київ ще можуть залетіти ворожі дрони. Також було гучно у Харкові та в Сумах.
На жаль, у п'ятничний вечір розслаблятися не варто. Подбайте про безпеку, якщо почули тривогу!