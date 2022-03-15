Київ під ранок знову опинився під обстрілами: у КМДА розповіли про наслідки
15 березня 2022 , 08:36Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Російська армія знову обстріляла житлові масиви Києва. Внаслідок цього пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станція метро.
У КМДА повідомили, що ніч у столиці була неспокійною. Місто під ранок знову опинилося під обстрілами.
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Київ під ранок знову опинився під обстрілами: пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станція метро "Лук'янівська",
– йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки ворога на Київ у ніч проти 15 березня
- Пошкоджені два житлові будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі, 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі, будинок у приватному секторі Дарницького району.
- Пошкоджено наземну частину станції метро "Лук’янівська". Лінія метрополітену працює.
На місцях вибухів працюють пожежники, медики та інші служби. інформація про потерпілих буде пізніше. Наразі триває евакуація.
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