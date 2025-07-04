У Києві два дні будуть грози, град та шквали: оголошено І рівень небезпеки

Синоптики попередили про негоду у Києві та області, що утримуватиметься протягом двох діб. Столицю охоплять грози, град та шквали вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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У Києві небезпечні метеорологічні явища

Так, у другій половині дня 04 липня з утриманням вночі 05 липня у Києві та столиці будуть грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.