4 липня, 10:25
У Києві два дні будуть грози, град та шквали: оголошено І рівень небезпеки
Основні тези
- У Києві та області протягом двох діб очікуються грози, град та шквали вітру.
- Оголошено І рівень небезпечності, жовтий, з утриманням небезпечних явищ до 05 липня.
Синоптики попередили про негоду у Києві та області, що утримуватиметься протягом двох діб. Столицю охоплять грози, град та шквали вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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У Києві небезпечні метеорологічні явища
Так, у другій половині дня 04 липня з утриманням вночі 05 липня у Києві та столиці будуть грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– попереджають синоптики.
При цьому у регіоні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі по області сягатиме +15…+20, а вдень коливатиметься в межах +28…+33.
У Києві вночі очікується +18…+20, вдень позначки сягнуть +30…+32.