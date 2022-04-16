У Київ прибула делегація парламентарів Грузії на чолі з Папуашвілі
16 квітня 2022 , 15:12Читать новость на русском
Джерело:твітер Шалви Папуашвілі
До української столиці прибула делегація парламентарів із Грузії. На чолі – спікер парламенту Шалва Папуашвілі.
Про візит у Київ повідомив Папуашвілі у своїх соцмережах. Виїхала делегація 15 квітня.
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"Ми відчуваємо ваше горе"
"Прибув до Києва разом із грузинськими колегами-депутатами, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваше горе", – написав Папуашвілі.
Він наголосив, що Грузія підтримує Україну, а грузини – з українцями.
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