У Київ прибула делегація парламентарів Грузії на чолі з Папуашвілі

До української столиці прибула делегація парламентарів із Грузії. На чолі – спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

Про візит у Київ повідомив Папуашвілі у своїх соцмережах. Виїхала делегація 15 квітня.

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"Ми відчуваємо ваше горе"

"Прибув до Києва разом із грузинськими колегами-депутатами, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваше горе", – написав Папуашвілі.

Він наголосив, що Грузія підтримує Україну, а грузини – з українцями.

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