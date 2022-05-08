У Київ прибув глава норвезького парламенту: вже зустрівся із Зеленським, відвідав Бучу та Ірпінь

З першого дня повномасштабної війни Норвегія висловлює підтримку для українського народу у боротьбі з Росією. На Київщину приїхав президент Стортингу (парламенту – ред.) Норвегії Масуд Гарахані.

Про це повідомив 8 травня президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що обговорив з Гарахані збільшення безпекової підтримки України та посилення санкцій проти Росії.

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"Дякуємо за оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з боку Норвегії", – написав президент.

Зустріч Зеленського з Гарахані: дивіться відео

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