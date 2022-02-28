Київ продовжує тримати оборону, ДРГ досі є, – Кличко
28 лютого 2022 , 12:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко розповів про поточну ситуацію у місті. Столиця продовжує тримати оборону.
Оборонці продовжують знищувати диверсійні групи, які, на жаль, ще є в місті.
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Кілька ДРГ взяли в полон
Вночі у Києві знову були зіткнення і перестрілки. Кличко розповів, що наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.
Нагадаю, саме задля безпеки киян ми запровадили комендантську годину. В цей час не виходьте на вулиці,
– наголосив мер.