Київ продовжує тримати оборону, ДРГ досі є, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів про поточну ситуацію у місті. Столиця продовжує тримати оборону.

Оборонці продовжують знищувати диверсійні групи, які, на жаль, ще є в місті.

До теми Обмежувальні блоки та украплення ставлять біля стратегічних підприємств Києва, – Кличко

Кілька ДРГ взяли в полон

Вночі у Києві знову були зіткнення і перестрілки. Кличко розповів, що наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.

Нагадаю, саме задля безпеки киян ми запровадили комендантську годину. В цей час не виходьте на вулиці,

– наголосив мер.