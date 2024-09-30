На Київ з різних напрямків летіли "Шахеди": чи є руйнування та постраждалі

Вночі 30 вересня окупанти вкотре запустили "Шахеди" на столицю. Ворожі дрони летіли з різних напрямків.

По "Шахедах" працювала ППО. Які наслідки російської атаки, розповів начальник КМВА Сергій Попко в телеграм-каналі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Київ 30 вересня

Посадовець зазначив, що як і під час попередніх повітряних нападів, агресор знову застосував ударні БпЛА, попередньо типу "Shahed". На Київ ворожі дрони заходили вночі, хвилями й з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили). Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих,

– заявив Сергій Попко.

Також начальник КМВА попросив киян і гостей міста бути свідомими та дисциплінованими. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги, – прямуйте до укриття й бережіть себе.