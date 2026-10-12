Київ сколихнули щонайменше 6 вибухів: на місто летіли ракети

Увечері 12 жовтня Київ знову опинився під ворожою атакою. У столиці прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на столицю?

Передусім зазначимо, що о 22:10 оголосили ракетну небезпеку в місті. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Київ.

Місцеві здигнулися одразу від кількох вибухів, подекуди навіть не встигла пролунати сирена повітряної тривоги. Про вибухи в місті написав і мер Києва Віталій Кличко. "Перебувайте в укриттях!", – закликав він.

При цьому, монітори зауважували, що по місту могли застосувати 6 – 8 ракет С-400. Водночас інформації про пуски не було.

Нагадаємо, що раніше ввечері в Дарницькому районі Києва сталося влучання в багатоповерхівку, унаслідок чого двоє людей загинули. Відомо й про поранених.

Де ще гриміли вибухи 12 жовтня?

Під атакою опинилася Рівненщина – вибухи лунали в Сарнах і в обласному центрі. Місцева влада повідомила про влучання по нежитловій будівлі й закликала жителів переміститися подалі, принаймні на 100 метрів від осередку удару.

До того ж, ворог бив по Харкову, зокрема, у Холодногірському районі зафіксовано прильоти. Також повідомлялося про атаку на Вінницю – там росіяни вдарили по об'єкту кондитерської фабрики Roshen.