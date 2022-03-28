Київ тримає оборону і дбає про культурні пам'ятки: відео зі столиці, якої торкнулася війна

Столиця продовжує оборонятися від ворожих обстрілів. Наразі триває робота із захисту та укріплення пам'яток, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

Цим займаються комунальники та громадськість. Відповідне відео опублікував мер Києва Віталій Кличко. Відомо, що у Генштабі вважають, що ворог знову повторить спробу піти на Київ, однак великих успіхів орки не матимуть – Київ вони не візьмуть.

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Ми відстоюємо право на своє майбутнє та зберігаємо свою історію і культуру. Київські пам'ятки укріплюють та захищають,

– написав Віталій Кличко.

Укріплювати пам'ятки дійсно важливо, адже російські ворожі війська знищують пам'ятки архітектури українського народу. Так, у селі Лук'янівка Броварського району ворог зруйнував Храм Вознесіння Господнього – пам'ятку української дерев'яної архітектури.

Прокуратура Київщини вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів росіян, аби притягнути їх до відповідальності.

До слова, за даними КМДА, ніч проти 28 березня у Києві минула спокійно.

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