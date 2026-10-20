"Київ уже мав би бути без електрики": експерт оцінив спроби Росії знеструмити Україну

Росія 20 жовтня атакувала високовольтні мережі України, намагаючись спричинити масштабний блекаут. Проте окупантам не вдалося відрізати Лівобережжя від генерації та повністю знеструмити столицю. Завдяки завчасній підготовці та захисним спорудам енергосистема витримала чергові ворожі удари по мережах.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі 24 Каналу повідомив, що темпи відновлювальних робіт ефективно руйнують початкові плани ворога.

Провал розрахунків агресора

Фахівець зазначив, що окупанти б'ють по високовольтних і розподільчих мережах за базовим сценарієм, до якого фахівці готувалися заздалегідь. Наслідки атак виявилися значно меншими, ніж очікувало російське командування.

Тих результатів, які вони перед собою ставили за мету, вони точно не добиваються. За їхніми розрахунками, Київ уже мав би не мати електрики взагалі, а Лівобережжя мало б бути повністю відрізане від генеруючих потужностей Правобережжя. Нічого такого не спостерігається,

– каже Олександр Харченко.

Він також відкинув залякування ворожої пропаганди щодо повного блекауту в Дніпрі чи Одесі. Попри складність ситуації, об'єднана енергосистема залишається під контролем диспетчерів.

Всі ці розмови московицьких пропагандонів ні до чого не призведуть. Ми швидше і краще за них вміємо відстоювати свою енергетику, ніж вони вміють її руйнувати,

– зазначає Олександр Харченко.

Як підготувати будинки до морозів

Окрему увагу експерт приділив підготовці житлового сектору до зими. За його словами, мешканцям багатоквартирних будинків необхідно терміново подбати про енергоефективність і резерви для базових комунікацій.

Найважливіше зараз – перевірити, наскільки ваші будинки теплоізольовані, наскільки закриті парадні, чи не гуляє мороз під дахом і в підвалі. Друге – це резервне живлення для циркуляційних насосів, які доносять гарячу воду. Оце елемент підготовки, який зараз ще абсолютно можна зробити в кожному будинку,

– наголошує Олександр Харченко.

Він додав, що європейські партнери продовжують передавати обладнання для ремонтів і допомагають прискорити бюрократичні процеси з логістикою.

Раніше, 14 жовтня, окупанти завдали масованого удару по трьох ТЕЦ у столиці, через що в більшості регіонів запроваджували тимчасові графіки відключень. data-name="Удар по всіх ТЕЦ Києва: українцям терміново повертають графіки відключень світла.