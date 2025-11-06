Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

Що сказав Кличко?

За словами мера Києва на засіданні 6 листопада Київрада розгляне питання про виділення майже 120 мільйонів гривень на співфінансування програми закупівлі житла 50/50 та 70/30.

Це рішення теж стосуватиметься наших військових, ветеранів та їх родин. А також інших верств, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирній черзі в Києві,

– повідомив Віталій Кличко.

Крім того, за словами Віталія Кличка, на засіданні депутати міськради повинні розглянути питання про організацію безкоштовного харчування дітей з багатодітних родин у комунальних дитсадках.

"Серед невідкладних питань депутати Київради мають розглянути і питання про організацію безкоштовного харчування дітей з багатодітних родин у комунальних закладах дошкільної освіти – тобто, в дитячих садочках", – пояснив мер Києва.

Також Кличко зазначив, що Київрада має виділити кошти на докапіталізацію "Київміськбуду". Мовиться про спрямування останньої частини коштів, загальну суму яких ухвалили раніше.

Нагадаємо, Київ запровадив програму співфінансування житла для киян-учасників бойових дій та програму пільгового кредитування "єОселя", яка також доступна для військових. Для участі у програмі співфінансування потрібно стати на квартирний облік, а для участі в "єОселі" можна подати заявку онлайн через портал "Дія". Подробиці можна дізнатися на сайті КМДА за посиланням.