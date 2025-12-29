Колапс зі світлом на лівому березі Києва: чи покращиться ситуація
- На лівому березі Києва через атаки на енергетику діють екстрені відключення світла, і ситуація не дозволяє повернутися до графіків відключень.
- Енергетики намагаються ліквідувати наслідки атак і перемкнути споживачів на ГПВ.
Росія завдала масованого удару по Києву та області 27 грудня. Через атаки на енергетику на лівому березі столиці вже два дні діють екстрені відключення світла.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК та гендиректора YASNO Сергія Коваленка.
Що буде зі світлом на лівому березі Києва?
Як повідомили у ДТЕК, станом на 29 грудня на лівому березі Києва діють екстрені відключення світла. Наразі ситуація в енергосистемі не дозволяє повернутися до графіків відключень, додали у компанії.
Сергій Коваленко зазначив, для споживачів правого берега діють ГПВ, хоч обмеження й великі. Водночас на лівому березі столиці ситуація складніша.
Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень,
– пояснив гендиректор YASNO.
Мешканцям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів дякують за розуміння та закликають стежити за статусом на сайтах YASNO та ОСР.
У ДТЕК запевнили, що енергетики намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки атак. Також за можливості вони одразу перемикнуть споживачів на графіки або взагалі скасують їх, додав Коваленко.
Що відомо про обстріли енергетики?
Раніше у Міненерго повідомляли, що близько 9 тисяч споживачів Київщини залишаються без світла через російську атаку. Крім того, через снігопад та вітер частково знеструмлені 215 населених пунктів у різних регіонах України.
До слова, нардеп Нагорняк зазначав, що для стабілізації ситуації зі світлом в Києві енергетикам знадобляться щонайменше 2 – 3 доби.
Під ворожим ударом 27 грудня були підстанції Укренерго, обленерго, а також великі станції Києва та області.