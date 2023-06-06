Київ відправляє допомогу постраждалим від підриву Каховської греблі, – Кличко

Київ надає всебічну допомогу Херсонщині, яка через підрив російськими окупантами греблі Каховського водосховища переживає масштабну техногенну катастрофу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.Він наголосив, що наразі столиця запропонувала допомогу через Асоціацію міст України.

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Серед найнагальніших потреб Херсонщини – мотопомпи, плавзасоби та харчі.

"Київ, чим може, допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища. Київ запропонував допомогу через Асоціацію міст і отримав найнагальніші потреби від Херсонського регіонального відділення АМУ. Зараз ми визначаємо, які засоби із необхідних зможемо оперативно надати – а саме мотопомпи та плавзасоби. А також відправимо продукти харчування та питну воду", – повідомив Кличко.



Київ відправляє допомогу постраждалим від підриву Каховської греблі / Фото телеграм Віталія Кличка

Також, за його словами, Київ готується прийняти дітей з постраждалого регіону.

Говорив із секретарем Херсонської міськради Галиною Логуновою. Домовилися, що столиця прийме і забезпечить оздоровлення в дитячих таборах 100 дітей із Херсону. Вже почали займатися організацією цього,

– зазначив Віталій Кличко.

Триває евакуація з територій, які вже підтоплені / Фото телеграм Віталія Кличка

Як повідомлялося, вночі, 6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого почалося неконтрольоване скидання води з водосховища та підтоплення десятків населених пунктів, розташованих нижче за течією.

Тисячі людей втратили домівки. Триває евакуація з територій, які вже підтоплені або перебувають в зоні ризику.