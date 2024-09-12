Київ відправляє Конотопу термінову допомогу для ліквідації наслідків обстрілів, – Віталій Кличко

Столиця надасть термінову допомогу Конотопу, який у ніч на 12 вересня постраждав від масованого російського удару.

Про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

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"Спілкувався з Артемом Семеніхіним, мером Конотопа. Російські варвари системно обстрілюють і знищують місто. Київ вже готує і терміново відправить найнеобхідніше як допомогу. Зокрема, дизпаливо для генераторів, бо ситуація з енергопостачанням обʼєктів життєзабезпечення в Конотопі критична. А також матеріали для скління, деякі будматеріали. У першу чергу, для відновлення пошкоджених навчальних закладів", – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також підтримав мера Конотопа Артема Семеніхіна, який розкритикував владу через те, що забрала у громад ПДФО.

Держава кошти у міст вилучає (і ПДФО, і "військовий" ПДФО, і "силовий" вигадала). А тепер громади, зокрема прифронтові, вимушені самотужки і практично без коштів забезпечувати своє виживання,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки. У місті склалася критична ситуація з електропостачанням.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у міста немає грошей навіть на обстеження постраждалих будинків та на закупівлю солярки для відновлення водопостачання.

"Хочу передати привіт депутатам Верховної Ради, які ухвалили абсурдний закон і забрали гроші з місцевих бюджетів", – сказав мер Конотопа.