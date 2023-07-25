Київ вночі атакували "Шахедами": чи знищили ворожі цілі
Джерело:КМВА
У ніч проти 25 липня російські загарбники атакували Київ та Київщину дронами-камікадзе. Однак українська ППО спрацювала на відмінно.
Повітряна тривога у столиці тривала 3 години. Попередньо, ворог застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed".
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Деталі нічної атаки на Київ
Як зазначили у КМВА, це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. На щастя, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.
За попередньою інформацією, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.
Зауважимо, у столиці повітряну тривогу оголосили о 01:57, в області – о 01:42. Відбій у Києві прозвучав аж о 05:01, в області ще через 15 хвилин.
Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Підтримуйте ЗСУ щодня! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої перемоги!
– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Попередня атака на столицю
- Нагадаємо, що російські військові вночі 13 липня атакували Київ, внаслідок чого уламки збитих "Шахедів" впали на житлові будинки. Відомо, що більшість "Шахедів" було збито в Києві та поблизу столиці.
- У Києві випадки падіння уламків зафіксували у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах.
- Відомо про 4 постраждалих. Зокрема, у Дарницькому районі двох людей з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу. Мовиться про дівчину 19 років та 23-річного чоловіка.
- До речі, у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Унаслідок цього постраждали дві людини.
- Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі. Крім того, рятувальники ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.
- У Повітряних силах повідомляли, що протягом ночі 13 липня російські окупанти здійснили комбіновану атаку. Всього окупанти випустили по Україні дві крилаті ракети "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 20 "Шахедів". Два "Калібри" та всі "Шахеди" були збиті. Інформація щодо ракети "Іскандер-М", яку росіяни випустили з окупованого Джанкоя, уточнюється.
- Окупанти атакували з двох напрямків: північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ).