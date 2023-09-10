Київ вночі атакували "Шахедами": чи знищили ворожі цілі

У ніч проти 10 вересня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. На щастя, українська ППО спрацювала на відмінно.

Дрони заходили на столицю групами. Вони атакували з різних напрямків.

Важливо Кілька груп "Шахедів" випустили по Україні: що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе

Що відомо про нічну атаку Києва

Як розповіли у КМВА, цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА,

– зазначила влада.

Однак уламки дронів впали в кількох районах столиці. У Шевченківському вони пошкодили квартиру у багатоповерхівці. Втім, більшість уламків – впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач та дорожнє покриття.

"Наразі відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються", – додали у КМВА.

Попередня масована атака столиці