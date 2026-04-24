Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради.

Що сказав Кличко?

За його словами, столиця впроваджує різні заходи за свій кошт, проте на це потрібні колосальні гроші через те, що ворог завдав значних пошкоджень критичній інфраструктурі.

Допомога держави вкрай необхідна. І наші зустрічі, консультації, обговорення співпраці з урядом, профільними його структурами, тривають,

– заявив Віталій Кличко.

Він висловив сподівання на результат.

Крім того, як зазначив мер Києва, ведуться переговори з іноземними партнерами щодо залучення "швидких" кредитів на необхідне обладнання. За його словами, вдалося досягти прогресу.

Він наголосив, що навколо плану енергостійкості Києва не може бути політики, адже від його реалізації залежить, як багатомільйонне місто проживе наступну зиму.

Київрада повинна працювати! Ми бачимо, скільки важливих питань життєзабезпечення столиці потребують наших ефективних рішень. І в цьому не повинно бути політики! Бо йдеться й про функціонування столиці, яка пʼятий рік живе в умовах війни і постійних атак ворога,

– підкреслив мер Києва.

Він також зауважив, що мовиться і про підготовку до наступної зими, яка буде непростою.

Як повідомлялося раніше, для підготовки до опалювального сезону Інвестиційна рада Києва на черговому засіданні розглянула пріоритетні проєкти публічних інвестицій, які реалізують за рахунок додаткового фінансування. Йдеться про проєкти Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, які спрямовані на підвищення енергетичної стійкості об’єктів охорони здоров’я, соціальної сфери та житлового фонду.