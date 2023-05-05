Ми – Давид, який завалить Голіафа, – Резніков пояснив, чому після нападу Києву давали 3 дні

Припущення, що Україна після повномасштабного вторгнення впаде за кілька днів виявилося помилковим. Адже армія нашої країни стала сучасною.

Про це у фільмі "Рік. За кадром" розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал.

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Чому Києву давали 3 дні

За словами Резнікова, йому здається, що припущення, зокрема, західних партнерів нашої держави про те, що Київ впаде за 72 години, а Україна – за 3 тижні, помилково базувалося на тому, що вони вважали, що це маленька радянська армія воюватиме з великою радянською армією.

В такому сценарії, звісно, велика радянська армія придушить маленьку радянську армію. Ті ж самі стандарти, ті ж самі підходи, ті ж самі правила, але тут – більший масив людей і зброї, а там – менший,

– зауважив очільник Міноборони.

Однак у війні Росії проти України ситуація є іншою. Українська армія – не радянська.

"Ми і є той Давид, який завалив Голіафа. І ми завалимо цього Голіафа", – наголосив міністр.

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Україна звільнить Крим без бою

Нещодавно Резніков розповів, що деякі з росіян, які переїхали в Крим після окупації, уже почали активно втікати з півострова. Причиною стали вибухи на Керченському мосту та інші випадки "бавовни".

Крим ми звільнимо без бою,

– наголосив міністр.

За його словами, детальні плани з деокупації півострова уже є. Окрім цього, він назвав фундаментальну різницю між тим, як Крим сприймає Україна, а як Росія.

"Для Росії Крим є і завжди буде військовою базою. Для України Крим – це місце різноманітності – наш міст до глобального Півдня", – зазначив Резніков.