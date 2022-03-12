"Київ за два дні": Міноборони окупантів радісно відрапортувало про захоплення села з 3 хатами

В руках російських окупантів опинився ще один український населений пункт. Щоправда, є ймовірність, що орки там не зможуть навіть курку вкрасти.

Американський кінематограф явно поспішив зі зйомками фільму "Тупий та ще тупіший". Тим паче, що окупанти можуть забезпечити сценаріями на серіал з багатьма сезонами.

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Велика "перемога" окупантів

Міністерство оборони Росії радісно відрапортувало про те, що силам "ЛНР" вдалося взяти під свій контроль село Суровцівку. Щоправда, "є нюанс".

Як розповів Георгій Тука, у цьому селі всього лише 3 хати, в яких у 2001 році проживало 8 людей.

Чому не вийшло взяти Київ за обіцяних три дні, а на захоплення Суровцівки пішло 17 днів, міністерство оборони окупантів скромно відмовчується.

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