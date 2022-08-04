"Київ проводить ракетні стрільби навколо Тайваню": російські пропагандисти знову осоромилися

Пропагандисти кремля зробили курйозний одрук. Вони заявили, що зараз Київ стріляє ракетами у напрямку Тайваню. Як то кажуть, промовка по Фрейду.

Допис про те, що Київ проводить військові навчання та запускає ракети у бік Тайваню супроводжувався відео. У принципі, приблизно так пропагандисти й працюють з довірливою аудиторією.

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Анекдот дня: Київ чинить психологічний тиск на Тайвань

Скільки протримався пост і скільки людей могли його переглянути наразі невідомо. Загалом пропагандистський канал написав наступне:

"У ці хвилини Київ проводить ракетну стрілянину в рамках навчань навколо Тайваню. Частина ракет має пролетіти над островом, що Тайбей вже розкритикував як безпрецедентний психологічний тиск на громадян частково визнаної держави".



Курйозний одрук росЗМІ/ Скриншот з пропагандистського телеграм-каналу

Логічно припустити, що замість слова Китай пропагандисти випадково написали Київ. Проте цікаво, що виправивши допис вони виправили "Київ" на "Пекін".

А у білорусі розповідають, що Польща окупувала Україну

Поки Київ начебто обстріляв Тайвань, хоч і недовго, на білоруських телеканалах розповідають, що поруч з українськими цінниками у Львівській та Тернопільській областях вже стоять цінники в злотих, а поляків вже долучили до правління країною. Такий висновок білоруські пропагандисти зробили з візиту Анджея Дуди в Україну.

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