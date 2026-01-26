У Києві надзвичайно складні обставини, – Зеленський про ситуацію в столиці
- Президент України Володимир Зеленський заявив про надзвичайно складні обставини в Києві, де понад 1200 будинків залишаються без опалення, і закликав діяти швидше.
- Зеленський доручив перевірити готовність соціальної інфраструктури та обговорив з урядовцями можливості для термінової закупівлі обладнання для альтернативної генерації електрики та теплопостачання.
Президент України заявив, що в столиці надзвичайно складні обставини. Він обговорив з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно.
На думку українського президента, поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше. Про це заявив Володимир Зеленський.
Що Зеленський каже про ситуацію в Києві?
Президент пояснив, що найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Він провів спеціальний селектор. Доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики.
Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше,
– каже він про ситуацію в столиці.
Зеленський доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.
Також президент доручив прем'єр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Міністр енергетики України на постійному зв'язку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями.
Український лідер доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.
Де в Києві ситуація найважча?
Мер столиці Віталій Кличко пояснив, що найгостріша ситуація з перебоями у постачанні тепла, води та електроенергії спостерігається на Троєщині, де без базових послуг залишаються близько 600 будинків.
У зв’язку з цим у районі додатково розгортають пункти обігріву – до вже наявних 145, які раніше функціонували в Деснянському районі. Йдеться не лише про тимчасові намети, а й про стаціонарні опорні пункти, де люди зможуть перебувати цілодобово. Їх облаштовують, зокрема, на базі шкіл, забезпечуючи мобільними котельнями, місцями для сну, карематами та харчуванням.