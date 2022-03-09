Київ і Житомир – повітряна тривога

У столиці 9 березня, о 23:52 оголосили про повітряну тривогу. Через 3 хвилини сирени сповістили про небезпеку й у Житомирі.

Через загрозу чергової атаки російських загарбників пізно ввечері 9 березня сирени завили у Києві та Житомирі.

Читайте також Окупанти з танка вистрілили в автомобіль медика-волонтера, який віз ліки в Житомир

Повітряна небезпека у столиці та Житомирі

У Києві про повітряну тривогу повідомили о 23:52, у Житомирі – о 23:55. Місцевих жителів просять негайно спуститися в укриття та перебувати там до скасування сигналу про тривогу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – Арестович пригрозив ворогу: дивіться відео