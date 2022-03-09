Київ і Житомир – повітряна тривога
9 березня 2022 , 23:58Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У столиці 9 березня, о 23:52 оголосили про повітряну тривогу. Через 3 хвилини сирени сповістили про небезпеку й у Житомирі.
Через загрозу чергової атаки російських загарбників пізно ввечері 9 березня сирени завили у Києві та Житомирі.
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Повітряна небезпека у столиці та Житомирі
У Києві про повітряну тривогу повідомили о 23:52, у Житомирі – о 23:55. Місцевих жителів просять негайно спуститися в укриття та перебувати там до скасування сигналу про тривогу.
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