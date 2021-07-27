Без шансону та прокурених салонів: Київ змінив правила для маршрутників

Влада Києва обіцяє, що переможці конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах будуть зобов'язані забезпечити новий підхід у наданні послуг жителям та гостям міста. Відтепер у маршрутках не звучатимуть російська попса або шансон, а користування транспортом має стати більш зручним.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, міська адміністрація розробила кардинально змінений типовий договір з фірмами-перевізниками. Посадовці збираються зобов'язати виконувати нові правила не тільки переможців конкурсу, але й компанії, які вже працюють на ринку.

Дивіться також У Києві водію трамваю разом із пасажирами довелося штовхати припарковану на коліях автівку

При цьому за порушення умов договору у КМДА обіцяють більш жорстко карати перевізників, а також розривати із ними договори.

Як мають змінитися київські маршрутки

Водії мають бути вдягнені в типову уніформу. Кожен з них повинен пройти інструктаж щодо посадки та висадки пасажирів з особливими фізичними потребами, а також курс домедичної допомоги.

Водії та кондуктори мають спілкуватися з пасажирами українською мовою.

Автобуси мають бути обладнані мінімум 5 кнопками зупинки на вимогу.

За кабіною водія повинен висіти плакат з інформацією про перевізника, особу водія та номер його водійського посвідчення.

Крім того, у салоні маршрутки маж бути не тепліше за +22 градусів та взимку не холодніше +15.

Під заборону потрапляє шумове та візуальне забруднення салону водієм. Тобто він не має прикрашати транспорт та слухати музику.

За паління водія у салоні у КМДА обіцяють розривати договори з компаніями-перевізниками.