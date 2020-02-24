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      Київ скували сильні затори через зливу: ціни на таксі різко підскочили

      - Читать новость на русском
      Затори у Києві / poglyad.tv

      У Києві вранці 24 лютого серйозно ускладнилася ситуація на дорогах, адже напередодні випав сильний дощ зі снігом. На вулицях столиці в різних районах утворилися затори. Транспорт стоїть у заторах як на Лівобережжі, так і на Правобережжі.

      Станом на 9 годину ранку затори в Києві досягли позначки у 9 балів. Про це свідчать дані Google Maps. 

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      Затори на Правобережжі

      Найскладніша ситуація у центрі столиці та на Набережній. Там затори скували Проспект Перемоги, Повітрофлотський проспект, вулицю Саксаганського, В'ячеслава Чорновола, Грушевського, Іллєнка, Кудрявський узвіз тощо.


      Затори у центрі Києва / скріншот Google Maps

      Затори також скували Велику Окружну дорогу, ускладнений рух вулицях Житомирській і  Борщагівській.


      Затори на Великій Окружній дорозі у Києві / скріншот Google Maps

      Затори на Лівобережжі

      Складна ситуація на дорогах і на Лівобережжі у столиці. Там у заторах зупинилися автомобілі на вулиці Братиславській, на Броварському проспекті, проспектах Визволителів та Шухевича.


      Затори на Лівобережжі у Києві / скріншот Google Maps

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      Ціни на таксі

      Через негоду та сильні затори у Києві різко підняли ціни на таксі – у 2-4 рази. Так, поїздка на Uber з вулиці Калинової  у Шевченківському районі до центру обійдеться щонайменше в 400 гривень. При цьому не в годину пік така поїздка буде коштувати 150-200 гривень.


      Ціни на таксі у Києві підскочили через негоду і затори / 24 канал

      Водночас дістатися з Лівого берега столиці на Правий можна дешевше – за 200 гривень. Проте у звичайні дні, коли немає заторів, ціна удвічі менше – 100 гривень за поїздку.


      Ціна на таксі Uber вранці 24 лютого / 24 канал


      Ціна на таксі Uklon з Правого берега на Лівий у Києві / 24 канал

      Де в Україні чекати негоду 24 лютого? 23 – 24 лютого в Україні вирують циклони Ксантипп і Юлія, через що погода серйозно погіршилась: у всіх областях падають сильні дощі, мокрий сніг, а пориви вітру сягають до 25 – 30 метрів за секунду.

      Найскладніша ситуація у Карпатах – там ймовірні сильні хуртовини, снігопади, ожеледиця на дорогах, шквали вітру до 25 – 30 метрів за секунду, а вночі аж до 40 метрів за секунду.

      Окрім того, на морях в Україні ймовірні шторми. У південних областях пориви вітру розганятимуться до 25 – 28 метрів за секунду, через що висота хвиль на Чорному морі сягатиме 3 – 4 метри, а на Азовському – 1,5 – 2 метри.

      Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Негода в Україні Транспорт Новини Києва
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