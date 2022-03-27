Київавтодор демонтує незаконні рекламні щити: їх використають для укріплення барикад

Служба автомобільних доріг розпочала демонтаж рекламних щитів, які тривалий час хаотично та незаконно встановлювали на узбіччі доріг. Тепер їх використають для укріплення барикад.

Масштабний демонтаж незаконної реклами проводять по всій країні. Але найбільше в тих регіонах, які близькі до фронту.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Незаконні рекламні щити використають для укріплення барикад

Відтепер білборди служитимуть силам оборони – ними укріплять барикади. Найміцніші частини, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зроблять протитанкові їжаки.

На опублікованих відео – демонтаж рекламних щитів на одній з найзавантаженіших доріг України – Бориспільській трасі.

Дивіться відео:



Крім того, з перших днів війни демонтують дорожні знаки, щоб дезорієнтувати ворожі війська. По закінченню війни знаки повернуться на українські дороги.

Також в Міністерстві інфраструктури України заявили, що на пам'ять про перемогу залишать уже відомі на весь світ знаки, що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі. Так-так, ви думаєте саме про них!

Може зацікавити – нічне звернення Зеленського за 26 березня: дивіться відео