Перед початком "КиївПрайду" у столиці відбулися перші сутички з правоохоронцями

У суботу, 7 червня, о 15:00 на Михайлівській площі в Києві відбудеться "КиївПрайд Парк". Однак перші сутички розпочалися ще до початку заходу.

Частину мітингувальників "за традиційні цінності" нібито затримала поліція. Відео з місця подій поширюють у телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Що відомо про сутички

Першочергово "КиївПрайд" планували провести у павільйоні "КИТ" на ВДНГ, однак через погрози організатори змінили локацію.

Перші сутички на Михайлівській площі столиці сталися ще до початку заходу. У мережі повідомляють про конфлікт між поліцією та представниками "Правої молоді".

Правоохоронці затримують протестувальників: дивіться відео

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За словами очевидців, серед затриманих нібито є військові, які не погоджуються з проведенням демонстрації.

Сутички на Михайлівській площі в Києві: дивіться відео

Нагадаємо, у квітні в Україні провели перший фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Тоді біля кінотеатру "Жовтень" на Подолі відбулися сутички протестувальників і поліції. За даними правоохоронців, до відділку забрали найбільш активних учасників протесту.