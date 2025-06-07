Попри погрози теракту, "КиївПрайд" усе ж відбудеться: де та коли
- "КиївПрайд Парк" відбудеться 7 червня на Михайлівській площі під будівлею МЗС України, початок заплановано на 15:00.
- Організатори змінили локацію через погрози, першочергово захід планували провести у павільйоні "КИТ" на ВДНГ.
Захід "КиївПрайд Парк" відбудеться в суботу, 7 червня, під будівлею Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі. Початок заходу запланований на 15:00.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву української громадської організації "КиївПрайд".
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Що відомо про цьогорічний "КиївПрайд"
За словами організаторів, "КиївПрайд" обрав локацію поблизу Міністерства закордонних справ, оскільки йдеться про ключовий орган влади, що підтримує права ЛГБТІК+ та сприяє покращенню ситуації із захистом прав людини в Україні.
Програма події зазнає змін, проте ми будемо говорити про важливі для всіх нас речі та зустрінемось у теплому колі однодумців/-иць і союзників/-иць,
– йдеться в заяві.
Приєднатися до заходу можна з 15:00 за адресою: Михайлівська площа, 1.
Раніше повідомлялося, що "КиївПрайд Парк" мав відбутися в павільйоні "КИТ" на території ВДНГ у Києві. Однак організатори скасували його через погрози та потенційну загрозу теракту.
Цьогоріч поліція робила все, щоб скасувати наш захід. Навіть залякала дирекцію ВДНГ – Національного комплексу "Експоцентр України" та представниць павільйону "КИТ",
– повідомили в "КиївПрайд".
За словами організаторів, одним з варіантів було повне скасування заходу, однак згодом вони ухвалили рішення змінити локацію.
Зазначається, що організація пропрацьовує усі ризики та продовжує комунікацію з поліцією.