Бився протезом: у поліції відповіли на інформацію про затримання воїна біля "КиївПрайду"

Мережею почала ширитися інформація про нібито неправомірне затримання військовослужбовця з протезом біля фестивалю "КиївПрайд" 7 червня. Правоохоронці відповіли на чутки, пояснивши ситуацію.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву поліції Києва.

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Що в поліції заявили про затримання бійця

У київських телеграм-каналах ширилася інформація, що поліцейські затримали військового на Михайлівській площі, пошкодивши йому протез.

Своєю чергою поліцейські пояснили, що військовий був серед групи осіб, яка не захотіла проходити поверхневу перевірку та влаштувала сутичку з поліцейськими. Правоохоронці вилучили у людей димові шашки та балончики дратівливої дії та склали відносно них адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

Речі, які вилучили у людей / Фото Нацполіції України

Співробітники поліції розповіли, що військовослужбовець, якого нібито неправомірно заарештували, сам атакував правоохоронця.

Інформуємо, що військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани,

– заявили в поліції.

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Правоохоронці додали, що за вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за насильство щодо працівника правоохоронного органу, наразі триває слідство.

Нагадаємо, що раніше вже повідомляли про сутичку перед початком "КиївПрайд Парку" на Михайлівській площі. Правоохоронці затримали протестувальників.