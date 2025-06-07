Збір на дрони, лекції та скандали: як у центрі столиці проходить "КиївПрайд"

У столиці України вдень 7 червня відбувається фестиваль "КиївПрайд" – організатори долучилися до збору фонда Сергія Стерненка. Водночас не всі задоволені подією.

Противники "КиївПрайд Парку" стоять окремо та вигукують різні гасла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону, "КиївПрайд" та "Київ24".

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Як проходить "КиївПрайд Парк" у 2025 році

Організатори фестивалю та учасники зазначили, що цього року "КиївПрайд" – це освітньо-благодійний захід. Він відбувається біля Міністерства закордонних справ України під гаслом "Єдність у різноманітті", що є офіційним девізом Європейського Союзу.

Фестиваль мав відбутися на ВДНГ, але Національна поліція України звернулася з вимогою змінити локацію через потенційну небезпеку. Згодом організатори повідомили, що "КиївПрайд Парк" все ж відбудеться, але вже на площі біля будівлі Міністерства закордонних справ України у Києві.

Противники події стоять окремо, на Михайлівській площі, та вигукують образливі гасла. За ними стежать правоохоронці.

Противники "КиївПрайду" / Скриншот 24 Каналу

Я щиро переконана, що інклюзивність в армії, в ЗСУ, щодо різних спільнот та національностей спрацює на користь,

– розповіла співзасновниця ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна.

Цього року на заході "КиївПрайд Парк" читають лекції, зокрема про людей ЛГБТ у війську. Також організатори збирають кошти для фонду Сергія Стерненка закупівлі FPV-дронів для українських захисників.

Без суперечок не обійшлося

Перед початком події на Михайлівській площі сталися сутички. У мережі повідомляли про конфлікт поліції з представниками "Правої молоді".

У центрі Києва перед акцією підійшла група осіб, які були налаштовані битися і зірвати проведення заходу. Там вдалося запобігти зіткненню.

Аби запобігти, всіх доставили до районного управління поліції. Усі були в цивільному. Ще частина противників ЛГБТ-акції зараз на Михайлівській площі скандують лозунги, але наразі без конфліктів,

– розповів співрозмовник "РБК-Україна".

Обурилися через захід також у Православній церкві України. Там заявили, що проведення заходу "КиївПрайд Парк" неподалік від Михайлівського Золотоверхого монастиря нібито є "свідомою цинічною антицерковною провокацією".

У пресслужбі Митрополії підкреслили, що захід "КиївПрайду" спрямований на "підтримку і пропагування в суспільстві гріха содомії", а також так званої гендерної ідеології.