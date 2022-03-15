Київщина, Черкаси, Канів і Золотоноша – повітряна тривога
15 березня 2022 , 00:10Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
У Київській області, Черкасах, Каневі та Золотоноші виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Громадяни повинні негайно пройти в укриття.
Про це 15 березня близько 00:06 зазначили у військово-цивільних адміністраціях цих регіонів.
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Київська область – повітряна тривога! Усім негайно в укриття,
– повідомили в ОВА Київщини.
"Черкаси, Золотоноша та Канів – повітряна тривога", – підкреслили у пресслужбі Черкаської ОВА.
Наголошуємо, сирена інформує громадян про загрозу ракетного удару. Люди повинні негайно пройти в сховище та перебувати там до подальших інструкцій.