Безпілотники атакують Київщину: ОВА заявляє про роботу ППО
26 липня 2024, 01:54Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
Проти ночі 26 липня росіяни випустили ударні дрони, зокрема, по Київській області. Ситуацію прокоментували в обласній військовій адміністрації.
У пресслужбі Київської ОВА близько 01:49 написали, що фіксують рух ворожих безпілотників. Також там констатували, що працює протиповітряна оборона.
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Дрони летять на Київщину
Влада столичного регіону, з-поміж іншого, закликала не фотографувати та не знімати роботу українських захисників неба. ОВА наголосила на тому, що варто спускатися в укриття.Зверніть увагу! Повітряна тривога на Київщині через атаку дронів пролунала близько 01:30. Перед тим вона тривала 20 хвилин від 00:10 до 00:30, адже росіяни підіймали МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка".
- о 01:35 Повітряні сили констатували, що група ударних БпЛА рухається через Чернігівщину на Вишгородський район Київщини.
- уже близько 01:53 оборонці неба акцентували, що частина безпілотників прямує з Київщини у бік Житомирської області.