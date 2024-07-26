Безпілотники атакують Київщину: ОВА заявляє про роботу ППО

Проти ночі 26 липня росіяни випустили ударні дрони, зокрема, по Київській області. Ситуацію прокоментували в обласній військовій адміністрації.

У пресслужбі Київської ОВА близько 01:49 написали, що фіксують рух ворожих безпілотників. Також там констатували, що працює протиповітряна оборона.

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Дрони летять на Київщину

Влада столичного регіону, з-поміж іншого, закликала не фотографувати та не знімати роботу українських захисників неба. ОВА наголосила на тому, що варто спускатися в укриття.

о 01:35 Повітряні сили констатували, що група ударних БпЛА рухається через Чернігівщину на Вишгородський район Київщини.

уже близько 01:53 оборонці неба акцентували, що частина безпілотників прямує з Київщини у бік Житомирської області.

Повітряна тривога на Київщині через атаку дронів пролунала близько 01:30. Перед тим вона тривала 20 хвилин від 00:10 до 00:30, адже росіяни підіймали МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка".