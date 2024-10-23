Є збиті цілі, падіння уламків: в ОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину

У ніч на 23 жовтня Росія знову атакувала Київщину застосовуючи дрони-камікадзе. В області працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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"Ворог не припиняє атакувати Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об'єкти критичної чи цивільної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – повідомив Кравченко.

Уламки упали за межами селищ

Очільник Київської ОВА уточнив, що за попередньою інформацією, падіння уламків зафіксували поза межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Довідково. У ніч на 23 жовтня російські окупанти атакувала Україну більш як 80 безпілотниками. Вночі у Київській області повідомлялося про роботу ППО. Вранці 23 жовтня у Черкаській області лунали вибухи.

До слова, раніше військові пояснили, чому "Шахеди" часто долітають до великих міст. Зокрема, це стає можливим через недостатню кількість зенітних установок. Також дрони змінюють маршрути, оминаючи радіолокаційні комплекси, і можуть летіти низько, щоб уникнути виявлення.