На Київщині 17-річний підліток підірвався на вибуховому пристрої

18 квітня 2022 , 08:46
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Російські окупанти вже вбили 205 українських дітей, щонайменше 362 – зазнали поранень. Частина неповнолітніх підірвалася на вибухових пристроях.

Відповідну інформацію оприлюднили в Офісі генерального прокурора вранці понеділка, 18 квітня.

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У Вишгородському районі Київської області 15 квітня в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою зазнав поранення 17-річний підліток,
– повідомили правоохоронці.

Окрім цього, стало відомо, що:

  • 2 березня у Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень місцевого національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.
  • 30 березня через отримані травми внаслідок обстрілу селища Вільхівка Харківської області померла 13-річна дівчинка.

Де найбільше постраждало дітей

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 117;
  • Київській області – 107;
  • Харківській області – 91;
  • Чернігівській області – 54;
  • Херсонській області – 43;
  • Миколаївській області – 40;
  • Луганській області – 36;
  • Запорізькій області – 23;
  • Києві – 16;
  • Сумській області – 16;
  • Житомирській області – 15.

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Автор: Олег Васьків