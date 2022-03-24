На Київщині 24 березня відкрили гуманітарні коридори: маршрути
Міністерка Ірина Верещук під час свого брифінгу 24 березня розповіла про відкриття 7 гуманітарних коридорів. Читайте далі, з яких населених пунктів зможуть вибратися мешканці Київської області.
Ірина Верещук повідомила, що з сіл на Київщині людей відправлять або в інші міста області, або до Житомира. Як передає 24 канал, здебільшого містян евакуйовуватимуть до міста Бровари.
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Маршрути евакуації з Київської області 24 березня
Велика Димерка – Бровари
Місце зборів: будинок Сільської ради, вулиця Бобрицька, 1.
Автобуси для евакуації відправлять з міста Бровари.
Богданівка – Бровари
Місце зборів: Сільська рада, вулиця Богдана Хмельницького, 219.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 24 березня:
Бервиця – Бровари
Місце зборів: з села Бервиця люди самостійно мають перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубіж у напрямку вулиці Радгоспна.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
Макарів – Житомир
Місце зборів: Сільська рада, вулиця Ростовського, 30
Автобуси для евакуації відправлять з Білої Церкви.
Нагадаємо, що 23 березня завдяки гуманітарним коридорам вдалося евакуювати 4 554 цивільних з "гарячих точок". Найбільше – маріупольців, які дісталися до Запоріжжя на власному транспорті.
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