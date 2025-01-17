На Київщині через падіння БпЛА поранено хлопчика 2012 року: також спалахнула пожежа

В ніч проти 17 січня ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. На Київщині внаслідок падіння уламків в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження.

Окрім цього, в області фіксують пожежу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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У якому стані хлопчик і які ще пошкодження фіксують на Київщині

У хлопчика підозра на контузію та рвана рана бедра. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога,

– повідомляє в.о. голови ОВА Микола Калашник.

В Київській ОВА зазначають, що також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

Калашник звернувся до всіх жителів з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине.

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Зауважимо, о 22:45 у Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі зафіксовано ударні БпЛА. Там повідомили про роботу ППО по цілях.