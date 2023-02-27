Запалив свічку – прогримів вибух: на Київщині повністю зруйнувало будинок

У Здвижівці, що на Київщині, пролунав потужний вибух у будинку. Тепер він повністю зруйнований.

На жаль, постраждав власник будинку. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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На Київщині повністю зруйнувало будинок

26 лютого до поліції надійшло повідомлення про вибух. Як стало відомо, в одному з будинків 63-річний чоловік запалив свічку, після чого пролунав вибух.

Чоловіка з множинними опіками тіла та кінцівок госпіталізували до лікарні. Внаслідок вибуху будинок практично зруйнований, розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Попередня причина вибуху – витік газу.

Поліцейські Київщини вкотре закликають вчасно обслуговувати та перевіряти справність газового та електричного обладнання.



Зруйнований будинок / фото поліції

Інші подібні випадки

Жителів Київської області попередили про загрозу обстрілу

Російські військові вночі 27 лютого випустили іранські "Шахіди" по Україні. Протиповітряна оборона зуміла збити 11 дронів з 14, які випустили росіян. Відразу 9 дронів було збито довкола Києва.

Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, закликає не розслаблятися жителів регіону, оскільки Росія може атакувати ракетами.

Він нагадав, що останнім часом російські військові застосовують комбіновану тактику проти України. Спершу окупанти запускають "Шахіди", щоб виснажити ППО, а потім масовано атакують ракетами.

Крім того, в ОК "Південь" повідомили, що в понеділок, 27 лютого, Росія знову вивела в Чорне море носій високоточних ракет типу "Калібр". Українські військові попереджають про ймовірність ракетних обстрілів.

Всього на цей момент окупанти тримають в Чорному морі 6 кораблів, з яких один підводний ракетоносій. Повідомляється, що цей підводний ракетоносій споряджений 4 "Калібрами".