На Київщині чули вибухи: в області працює ППО

Ворог атакував Київщину "Шахедами". В області пролунали вибухи – працює протиповітряна оборона.

Наразі в Київській області зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях.

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На Київщині пролунали вибухи

Повітряні сили попереджали, що у напрямку Київщини рухаються ворожі ударні безпілотники. Згодом у Київській ОВА повідомили, що в області пролунали вибухи.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– повідомили в Київській ОВА.

Жителів Київщини також закликати не фотографувати й не знімати роботу наших захисників.

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Раніше вибухи лунали в Черкаській області. Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, в регіоні також, ймовірно, працювала ППО.