На Київщині чули вибухи: в області працює ППО
Ворог атакував Київщину "Шахедами". В області пролунали вибухи – працює протиповітряна оборона.
Наразі в Київській області зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях.
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На Київщині пролунали вибухи
Повітряні сили попереджали, що у напрямку Київщини рухаються ворожі ударні безпілотники. Згодом у Київській ОВА повідомили, що в області пролунали вибухи.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– повідомили в Київській ОВА.
Жителів Київщини також закликати не фотографувати й не знімати роботу наших захисників.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Раніше вибухи лунали в Черкаській області. Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, в регіоні також, ймовірно, працювала ППО.